Kurtulmuş: Ambargolar anlamsız

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NATO Parlamenter Zirvesi’nin ilkinin Washington’da, ikincisinin Brüksel’de gerçekleştirildiğini anımsatan Kurtulmuş, İstanbul’daki bu toplantıyla birlikte zirvenin kalıcı hale gelmesini temenni etti. NATO Parlamenter Zirvesi’nin hemen ardından 7-8 Temmuz’da Ankara’da liderler, hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı NATO Liderler Zirvesi’nin yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, “Bu toplantı özellikle içinde bulunduğumuz dönemin şartları bakımından fevkâlâde önemlidir. Hem NATO’nun geleceğine ilişkin fikirlerin tartışılması hem de NATO ile ilgili stratejik konuların gündeme getirilmesi bakımından önemlidir” diye konuştu.

SAVUNMA ÜRÜNLERİ

NATO üyesi ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, üye ülkelerin ve İttifak’ın geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Kurtulmuş özetle şöyle dedi:

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“İttifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve İttifak’ın ruhuna uygun olmadığı da aşikârdır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayisinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye’ye karşı sergilenmesini ümit ederiz. Bu çerçevede özellikle son zamanlarda Ortadoğu’da artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerimizin, başta İspanya olmak üzere Türkiye’nin hava savunma sistemine verdikleri destek dolayısıyla da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ulusal savunma kapasitelerinin artırılmasının ve NATO üyesi ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, üye ülkelerimizin ve İttifakımızın geleceği için çok önemli olduğunun altını çizmek isterim.

DAHA ADİL BİR DÜNYA

Dünyada bütün küresel sistemin uluslararası kurumlarıyla çöküşe geçtiği, uluslararası kuralların hak ile yeksan olduğu, hatta uluslararası ilişkilerin terminolojilerinin bile yok olduğu bir dönemde önümüzde yepyeni bir ödev olarak yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması durmaktadır. Bu vazife, hiçbirimizin kaçınamayacağı ortak bir vazife, ortak bir sorumluluktur. Gelin hep beraber NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için, ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım.”