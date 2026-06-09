Kurtulmuş: 2027’de yeni anayasa

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TBMM himayelerinde, Galatasaray Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Milli Egemenliğin 150 Yıllık Hafızası: Parlamento ve Anayasasının 150 Yılı Projesi, Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa’ Sultan Abdülaziz Han’ı Anma Programı’ dün Galatasaray Üniversitesi’nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşti. Programda Kurtulmuş’un yanı sıra eşi Sevgi Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ ile Sultan Abdülaziz’in yaşayan aile mensuplarından olan Prens Abbas Hilmi Abdelmoneim da yer aldı.

SİYASİ PARTİLER GELİR GİDER

Kurtulmuş konuşmasında özetle şunları vurguladı: “Öncelikle anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye’nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları, kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzu değildir. Siyasi partiler gelir gider, isimler gelir geçer ama ülkelerin anayasa ihtiyaçları, milletin talepleri ortadadır.

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ÖNCELİKLİ ÖDEVLERDEN

Dünyanın tam manasıyla bir savaş meydanına döndüğü, dünyada hemen hemen oluşan bütün bölgesel ve küresel krizlerin bizim çevremizde yer aldığı böylesi bir dünyada Türkiye, iç birliğini, bütünlüğünü, öncelikle anayasal düzenini demokratik unsurlarla tahkim ederek yoluna devam etmek durumundadır. Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye’nin öncelikli ödevlerinden biridir. İnanıyorum ki Türkiye artık 2026’da - 2027’de kendisine yaraşan, milletimizin birliğini, bütünlüğünü temin yeni anayasasını gerçekleştirecektir. Daha güçlü bir şekilde bugünün güç dünyasında yerini alacaktır.”