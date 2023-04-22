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Kurtulmuş: 14 Mayıs seçimi bu asrın seçimidir

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#Numan Kurtulmuş#Esenyurt#14 Mayıs Seçimleri
Kurtulmuş: 14 Mayıs seçimi bu asrın seçimidir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 21:36

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenyurt’ta Karadenizli vatandaşların bayramlaşma töreninde konuştu. 14 Mayıs seçiminin önemine değinen Kurtulmuş, “Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarından birisidir. Bu asrın seçimidir. Hiç abartısız söylüyorum, Türkiye’nin en önemli, en kritik seçimi bu seçimdir." dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenyurt'ta Karadenizli vatandaşların bayramlaşma törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, “Önümüzde az bir süre kaldı. 14 Mayıs, Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarından birisidir. Bu asrın seçimidir. Ben, bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyim. Benden önceki dönemlerin siyasi tarihini bildiği zanneden birisiyim. Hiç abartısız söylüyorum Türkiye’nin en önemli, en kritik seçimi bu seçimdir. Asrın seçimidir. Çünkü 14 Mayıs’ta bu millet sadece kimin cumhurbaşkanı olacağına karar vermeyecek. Sadece kimlerin milletvekili olacağına karar vermeyecek.  Bunun çok ötesinde 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin istikamet tayini seçimi olacaktır. Türkiye hangi istikamette devam edecek? Şimdiye kadar olduğu gibi yine Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek onun öncülüğünde, yeniden güçlü büyük Türkiye’yi kurmak için adımlarını hızlandırarak yoluna devam edecek. İsterseniz bu bayram da şöyle diyeyim Bay Kemal demeyelim yazıktır. Bay Bay Kemal deyin. Çünkü az kaldı. Onun da Türkiye siyasetinde inşallah emekli olacağı seçim 14 Mayıs olacaktır" diye konuştu.

 

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#Numan Kurtulmuş#Esenyurt#14 Mayıs Seçimleri

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