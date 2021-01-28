Kurtuldular

Yapılan araştırmada, dilendirilen M.A. adlı çocuk, Suriye’den getirildiğini, zorla dilendirildiğini, kendisini dilendiren kişiler tarafından şiddet gördüğünü söyledi. M.A, ifadesinde, “Bizden her gün 100 ile 150 TL arasında para getirmemiz isteniyordu. Bu parayı toplayamadığımız zaman dövülüyorduk” dedi.

KORUMA ALTINDALAR

M.A. adlı çocuk koruma altına alınırken, araştırmaları sürdüren ekipler, çocukların Suriye İdlib’den yasa dışı yollardan getirildiğini, Bağcılar’da iki depoya yerleştirildiklerini belirledi. Önceki gün o depolara düzenlenen baskınlarda yaşları 10 ile 15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurtarılırken, çocukları zorla dilendiren 2 kişi gözaltına alındı. 21 çocuk, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir yurda yerleştirildi.