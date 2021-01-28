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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kurtuldular

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kurtuldular
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İstanbul'da Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda zorla dilendirilen çocuklarla ilgili aralık ayında çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, dilendirilen M.A. adlı çocuk, Suriye’den getirildiğini, zorla dilendirildiğini, kendisini dilendiren kişiler tarafından şiddet gördüğünü söyledi. M.A, ifadesinde, “Bizden her gün 100 ile 150 TL arasında para getirmemiz isteniyordu. Bu parayı toplayamadığımız zaman dövülüyorduk” dedi.

KORUMA ALTINDALAR

M.A. adlı çocuk koruma altına alınırken, araştırmaları sürdüren ekipler, çocukların Suriye İdlib’den yasa dışı yollardan getirildiğini, Bağcılar’da iki depoya yerleştirildiklerini belirledi. Önceki gün o depolara düzenlenen baskınlarda yaşları 10 ile 15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurtarılırken, çocukları zorla dilendiren 2 kişi gözaltına alındı. 21 çocuk, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir yurda yerleştirildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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