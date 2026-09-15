Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ‘Kaşifoğlu’ ifadesi verdi

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ERGENEKON-OdaTV soruşturması kapsamında tutuklanan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak hastaneye götürüldüğünde hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklansa da savunmasına günler kala yaşamını yitirmesi tartışma yarattı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları, tıbbi belgeler incelendi; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve eşinin tanık ifadeleri alındı. 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya (dava açılmasına) yer olmadığına dair karar verildi.

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15 YIL SONRA 4 TUTUKLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin takipsizlik kararını 15 yıl sonra kaldırarak soruşturma dosyasını yeniden açtı. Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir kararı alındı. Kozinoğlu’nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’ndaki kabri 12 Eylül 2026’da açılarak kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alınıp Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

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Bu arada 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin bir bölümü de gündeme geldi. Kozinoğlu’nun cezaevinde tutuklu bulunduğu tarihte, 10 Kasım 2011’de yayınlanan 136’ncı bölümde, Kaşif Kozinoğlu olduğu öne sürülen ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakteri kapatıldığı bir odada ‘Kara’ isimli karakter tarafından koluna hava enjekte edilerek öldürülüyor ve kalp krizi sonucu ölmüş gibi gösteriliyordu. Savcılık dizinin yayınlanmasından 2 gün sonra hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü ile dizi karakterinin ölümü arasındaki benzerlik üzerine dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ‘bilgi sahibi’ olarak ifadeye çağırdı. Senaristler dün ifade vermek için Silivri Adliyesi’ne gitti. Raci Şaşmaz gazetecilerin sorularına, “Bilgimize başvurulacak, ifademizi vereceğiz” diyerek yanıt verdi.

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ADLİYEDE 2.5 SAAT KALDILAR

-‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan savcılıkta yaklaşık 2.5 saat ifade verdikten sonra Silivri Adliyesi’nden ayrıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Raci Şaşmaz, “Yazılı basın açıklamamız olacaktır” dedi.