Kurtlar Vadisi’nin Abidin'i CNN TÜRK’e konuştu: Çektiğimiz sahneler birkaç gün sonra gerçek oluyordu

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Kurtlar Vadisi’nin yıllar önceki bazı sahneleri, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Dizinin oyuncularından Abidin Yerebakan, Osman Sınav’ın 55. bölümde diziden ayrılma sürecini ve o dönemdeki ruh halini anlattı. Yerebakan, Sınav’ın mutsuz olduğunu ancak ayrılığının nedenini kendisiyle paylaşmadığını söyledi. Dizideki bazı sahneleri yıllar sonra yeniden izlediğini belirten Yerebakan, plaka ve mezarlık sahnesindeki ayrıntıların kendisini şaşırttığını ifade etti.

"OSMAN SINAV ÇOK MUTSUZDU'

Abidin Yerebakan, dizideki süreci şöyle anlattı:

Öncelikle Kaşif Kozinoğlu için Allah'tan rahmet diliyorum. O ve onun gibi ülkeye hizmet etmiş herkese... Ben Kurtlar Vadisi dizisine 7. bölümde dahil oldum, 97. bölüme kadar çalıştım. 50. bölümlerde sanıyorum, Osman Hoca çok mutsuzdu. Karşılaşıyorduk, yarım yamalak konuşabiliyorduk. Bir derdi vardı ama paylaşmıyordu kimseyle. Özellikle benimle paylaşmıyordu. Sonra 55. bölüm, sezon finalini çektik. Kadıköy'de bir yerde brunch verdi bize. Bütün Ekmek Teknesi ve Kurtlar Vadisi oyuncularına. Bir ara Raci ile Bahadır'ı sağına soluna aldı, dedi ki; Arkadaşlar 55 bölüm beraber çalıştık Kurtlar Vadisi için söylüyorum bunu. Bugüne kadar güzel şeyler yaptık. Teşekkür ediyorum hepinize. Bu saatten sonra Ekmek Teknesi'ni de Kurtlar Vadisi'ni de kardeşlerim Raci ve Bahadır'a devrediyorum, yolunuz açık olsun' dedi. Hepimiz şok olduk, beklemiyorduk. Kurtlar Vadisi gibi Ekmek Teknesi gibi iki kült iş, oynadıkları gün gün birincisi olan iki işi onlara devretti. Bir gün sonra ofise gittim. 'Osman Hocam beni buralara siz getirdiniz. Siz bıraktıysanız benim devam etmem etik olmaz' dedim. 'Profesyonel olun artık, iş devam ediyor, siz de devam edeceksiniz. Ben bırakmak istedim bıraktım' dedi.

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Birkaç gün sonra tekrar ziyaret etmek istedim. Kimseyle görüşmüyor dediler. Almadılar, Osman Hoca'nın katına çıkamadım, kabul etmedi çünkü. Çok mutsuzdu. Bayramda arıyorum, telefonu açmıyor. Bir gün açtı, geçiştirdi beni. Mutlu değildi adam, sıkıntı yaşıyordu nedendir bilmiyorum. Çok seviyordu o işi. O iş de sevilmeyecek bir iş değil. Çok büyük emek harcadı. Öyle bir kadroyu toplamak, Türkiye'nin enleriyle çalıştı.

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"ÇEKTİĞİMİZ SAHNE GERÇEK OLUYORDU"

Ben de hepiniz gibi büyük resmi görünce şaşırdım. Eski şeyleri gözümün önüne getirdim. Gerçekten ilginç bir işti. Bir sahne çekiyorduk vs., birkaç gün sonra çektiğimiz sahne Türkiye'de oluveriyordu. 'Şimdi nereden biliyorsunuz? Nereden yazıyorsunuz?' diye sorulanlara 'Ben bilmiyorum sadece oynuyorum. Ama öngörüleri çok iyi, çok zeki insanlar' dedim. Şimdi bu işler gündeme gelince izlemeye başladım söz konusu bölümleri. İşte o mezarlık sahnesi, plakalar vs. İnanılır gibi değil. O kadar yıl önce RTE plakası 321, mezarlıkta Erdoğan ismi, hiç hayal edemedim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef aldıklarını düşünemedim. Öyle olduğunu da hala düşünemiyorum, düşünmüyorum. O söz konusu plaka, 16 Temmuz'u işaret eden. Dün de bir arkadaşımla sohbet ettik dedi ki, '16 Temmuz tarihi doğru. Darbe öne çekildiği için 15 Temmuz oldu.' Bunu o zamandan bu güne öngörmek ya da bu kadar uzun bir tarihle ilgili nokta atışı plan yapmak çok enteresan geldi bana. Yani izleseydim o dönemde, bir şeyler algılar mıydım, bilemiyorum. Art niyetli düşünemiyorum. Birlikte çalıştığımız ekmek yediğiniz insanlar bunlar. FETÖ ile ne bir bağlantılarını duydum ne şahit oldum. Ama şimdi resim açıldıkça biz bazı şeyleri tahlil edebiliyoruz belki."