Kürtçenin yasaklanması olamaz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, özetle şunları söyledi:

BÜYÜK SORUMSUZLUK

(Kılıçdaroğlu’nun ‘Erdoğan kaçacak’ iddiası) Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasında harekattan bahsetmesinin hemen ertesinde sayın Kılıçdaroğlu’nun sayın Cumhurbaşkanımızın kaçacağını söylemesi çok büyük sorumsuzluk. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın kaçacağını söylerken kendisi bile inanmıyordu. Şimdi çıkmışlar Cumhurbaşkanı ve AK Parti kaybetse bile sonuçlarına razı olmayacak diyor. Karar verin; çabalamaya mı devam edecekler; yoksa kaçacaklar mı? Türkiye’nin milli politikalarına, kurumlarına husumet üretilemez.

(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’e NATO üyeliği konusunda teröre destek vermemek şartıyla desteklenmesinden sonra ortaya çıkan tepkileri izliyoruz. Dünyanın birçok yerinde NATO müttefiklerinin belirli terör örgütlerini himaye ettiği, müsamahakar davrandığı gibi bir durum var. Bunun ortadan kaldırılması için çalışılması gerekirken, İsveç ve Finlandiya’nın bu politikaları değiştirmeden NATO’ya katılmasının NATO’yu güçlendirecek bir durumu yok.

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MOTTOMUZ; BİR GECE ANSIZIN

(Olası Suriye harekatı) Burada mottomuz ‘bir gece ansızın gelebiliriz’. Sınırımızın 30 kilometre derinliğinde herhangi bir terör unsuru görmek istemiyoruz. Bunun ne zaman olacağında TSK planlamasını yapar. Şimdi harekatla ilgili tarih veriliyor, nerede başlayacağına dair analiz yapılıyor, bilgi veriliyor. TSK hazırlığını yapar, sayın Cumhurbaşkanımıza sunar, sayın Cumhurbaşkanımız emri verdiği zaman harekat gerçekleşir.

(Konser iptalleri) Ne bir dilin yasaklanması ne hayat tarzının yasaklanması bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Hiç kimse böyle düşünmez. Türkiye’de her bir konserin neye göre izin verildiği, neye göre bazılarının yasaklandığı bunun gerekçesini ben bilemem. Bu konuda titizlik olan şey, birincisi terör propagandası anlamına gelen konser görüntüsü altındaki faaliyetlere tabii ki izin verilmez. Onun dışında yasaklanan bir sanatçımızdan bahsediliyor. O yasaklanan sanatçımız, Kültür ve Turizm Bakanımız da açıkladı aslında Beyoğlu Kültür Festivali kapsamında sahne alacak. İkinci bir propaganda yapılıyor belli çevreler tarafından, Kürtçe yasaklanıyor gibisinden. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Bu yasakları biz kaldırdık.

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(Seçim tartışmaları) Milletimizin en büyük kazanımı bu sandıktır. Sandığın namusunu, hukukunu koruyacağız. Sandığımızın korunması için Başbakanlarımızı, bakanlarımızı şehit vermiş milletiz.”