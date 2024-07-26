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Kürtçe trafik uyarılarının üzerine 'Türkiye Türk'tür, Türk kalacak' yazısı yazdılar

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#Kürtçe#Van#Trafik Uyarısı
Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkiye Türktür, Türk kalacak yazısı yazdılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 12:38

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yaya geçitlerine Türkçenin yanı sıra yazılan Kürtçe yazıların üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı. Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yazıyı yazanlar hakkında yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

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Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, bir süre önce Türkçenin yanı sıra, Kürtçe olarak da uyarı yazıları yazıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok caddesinde yaya geçitlerine Türkçe ‘Önce yaya’ anlamına gelen Kürtçe uyarı yazıları yazıldı.

Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkiye Türktür, Türk kalacak yazısı yazdılar

Kürtçe uyarı yazılarının üzerine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.

Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkiye Türktür, Türk kalacak yazısı yazdılar

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BELEDİYE: SALDIRIYI KINIYORUZ

Konuya ilişkin Van Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada “Van Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin kozmopolit yapısını göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı bu yönlü geliştirme amacı içerisindeyiz. Bu kapsamda çok dilli belediyecilik faaliyetlerimizin bir parçası olan şehir içi yollarda uyarı levhalarına Türkçenin yanında Kürtçe de eklenmiştir.

Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkiye Türktür, Türk kalacak yazısı yazdılar

Bu çalışmamız halkın da büyük takdirini toplamıştır. Ancak, ülkenin ve kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ırkçı kesimler tarafından bu uyarı levhalarına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle bu saldırıyı kınıyoruz. Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı dil olan Kürtçeye yönelik böylesi bir saldırı kabul edilemez. Ayrıca bu tarz saldırılar bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir” denilerek” yasal süreç başlatılacağı belirtildi. 

Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkiye Türktür, Türk kalacak yazısı yazdılar

Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkiye Türktür, Türk kalacak yazısı yazdılar

 

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#Kürtçe#Van#Trafik Uyarısı

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