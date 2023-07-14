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Kürtçe Arapça selam tartışması

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#Beritan Güneş Altın#TBMM#Tartışma
Kürtçe Arapça selam tartışması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın’ın Meclis kürsüsünden ilk konuşmasına Kürtçe ve Arapça selamlamayla başlaması tartışmaya neden oldu.

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Genel Kurul’da kürsüye çıkan Altın, “Mardin ilinin çok dilli, çok kültürlü yaşam pratiğinin Meclis’e bir prototip sunması dileğiyle Mardin halklarının dillerinden teşekkürü borç bilirim” diyerek konuşmasına farklı dillerde devam etti. Bunun üzerine, oturumu yöneten Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e İYİ Parti, MHP ve AK Parti gruplarından, “Anlayamadık. Başkan müdahale et” diye itirazlar yükseldi. Önder tepkilere karşı, “Anlamayacak bir şey yok. Dinleseydiniz ‘Onların diliyle selamlamak istiyorum’ dedi. Önder’in onayıyla Altın konuşmasına devam edince İYİ Partililer sıra kapaklarına vurarak protesto etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “İstilacı milletlerin dilinin eğitim dili olarak kullanılmasını da ben de sizler kadar yadırgayan biriyim ama TBMM’nin dili bellidir. Kimsenin ana diliyle problemimiz yoktur ve Meclis-i Mebusandan beri bu, Türkçe olarak şerh edilmiştir” dedi. 

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#Beritan Güneş Altın#TBMM#Tartışma

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