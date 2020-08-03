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Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kürtçe anonsa vize çıkmadı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Kürtçe anonsa vize çıkmadı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırmada Kürtçe anons talebinde bulunan HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay’a Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nu (ICAO) işaret etti.

TBMM Başkanlığı’na önerge veren Ebrü Günay, havaalanı, liman, otogar ve garlardaki anonslarda, bilgilendirme kitapları ve tabelalarda Kürtçe’ye yer verilip verilmeyeceği yönündeki çalışmaları sordu. Bakan Karaismailoğlu Günay’ın sorularını şöyle yanıtladı:

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“ICAO tarafından sivil havacılıkta kullanılacak resmi diller İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince olarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe, uluslararası havacılık dilinin ise İngilizce olması nedenleriyle anons ve yönlendirmeler bu kapsamda yapılmaktadır. Uçuş bilgi, anons ve danışma hizmetleri uluslararası metinlere göre Türkçe ve İngilizce olarak yapılmaktadır.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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