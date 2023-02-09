Kurtarma ekipleri ve 100 bin gönüllüyle 6 bin binada hayat izi aranıyor

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin 444 bina yıkılırken, dünkü açıklamaya göre 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 979 kişi yaralandı. Türkiye’nin dört bir yanından ve çeşitli ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde dondurucu soğuk altında aralıksız devam ederken, art arda gelen mucize haberleri umut oldu. Enkaz başlarında vatandaşların bekleyişi sürdü. Depremzelere yardımlar giderek artan bir şekilde yağmaya devam ediyor. Enkazların altından toplamda 8 binden fazla kişi kurtarıldı.

650 ARTÇI SARSINTI

Felaketin boyutu her geçen saat artarken, bölge artçı sarsıntılarla sürekli sallanıyor. Dün öğle saatlerine kadar bölgede toplam 648 sarsıntı olduğu belirtildi. Artçılar Enkaz başındaki çalışmaların da zaman zaman durmasına neden oldu. Ekipler birkaç dakikalık beklemenin ardından arma- kurtarma çalışmalarına devam etti.





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AFAD, bölgede görev yapan personel sayısının 103 bine ulaştığını ve Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personelin de afet bölgesine sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca afet bölgesine ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör başta olmak üzere toplam 5 bin 531 aracın sevk edildiği kaydedildi. Depremzedelerin barınması için bölgede toplam 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kurulduğu belirtildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “10 ile, 92 bin 738 AFAD Aile Yaşam Çadırı sevk edildi. 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kurulumu tamamlandı. Bölgeye ayrıca, 1 milyona yakın battaniye, 123 bin 395 adet yatak, 178 bin 732 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı gönderilmiştir.”

UMUTLU BEKLEYİŞ







Ekipler yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, yakınları göçük altında olanlar da umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

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10 İLE 77 SAHRA HASTANESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor” dedi.

HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU

MEHMETÇİK İŞBAŞINDA









Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgelerinde kurtarma çalışmaları yaparken bir yandan da bölgeye lojistik desteği veriliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan toplam 122 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkıyatı için ‘hava köprüsü’ kurulduğu belirtildi.