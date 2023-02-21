Kurtarma ekibine pilot jesti

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Deprem bölgesinde 558 kişiyi enkazdan sağ çıkartan İstanbul İtfaiyesi ve İBB personelinin arama - kurtarma ekiplerinin büyük çoğunluğu İstanbul’a döndü. Ekibi İstanbul’a taşıyan uçağın pilotu, uçak kalktıktan sonra yaptığı anonsla arama - kurtarma ekibine böyle teşekkür etti:

“Devletimiz sizler için bu uçağı, dönüşünüzü ve çeşitli organizasyonları yaptı. Sizlere dünyaları tahsis etseler, dünyaları serseler hakkınız asla ödenemez. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Sizlere olan şükran, minnet tarif edilemez. Tekrar tekrar bölge halkı adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.”