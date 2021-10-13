'Kurtarın' diye bağırmış! 28 kez bıçaklayarak öldürmüştü, pes dedirten savunma: Öldürmek istemedim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı Peş peşe uyarılarİstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Letonya sonrası Galatasaray gerçeği 30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedimLetonya sonrası Galatasaray gerçeği! "30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedim"#Serdar Dursun
Suriyeye yeni harekat olur mu Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladıSuriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı! #Mevlüt Çavuşoğlu
Siyasi cinayet iddiasına soruşturma Bakan Soyludan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma! Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir#Siyasi Cinayet İddiası
Reza Zarrabın binasını parça parça çaldılar Polisten operasyon: Suçüstü yakalandılarReza Zarrab'ın binasını parça parça çaldılar! Polisten operasyon: Suçüstü yakalandılar#Reza Zarrab
Sonuca doktorlar bile inanamadı Milyonlarca kişiyi kurtarabilir...Sonuca doktorlar bile inanamadı! Milyonlarca kişiyi kurtarabilir...#Kanser
Milli uçak projeleri için kuruluyor... Havacılık alanında ilk olacakMilli uçak projeleri için kuruluyor... Havacılık alanında ilk olacak!#Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii
3. Dünya Savaşı tehdidine net yanıt... 4 ülke aynı anda harekete geçti3. Dünya Savaşı tehdidine net yanıt... 4 ülke aynı anda harekete geçti!#ABD
Bilim insanları ayakta İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyorBilim insanları ayakta! İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyor#Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı
Dünya devinin başındaydı... Ünlü CEO vefat ettiDünya devinin başındaydı... Ünlü CEO vefat etti#Hasbro
Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...#Ölüm Hesaplayıcı
Zümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileriZümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileri#Kraliyet Trajedileri
Ya adapte olacağız ya da... Hazır değiliz yüzlerce insan ölecekYa adapte olacağız ya da... 'Hazır değiliz yüzlerce insan ölecek!'#İklim Krizi
Dünya için 2050 alarmı Biz bugünü tartışıyoruz ama...Dünya için 2050 alarmı! Biz bugünü tartışıyoruz ama...#İklim Krizi
HABERLERGündem Haberleri

'Kurtarın' diye bağırmış! 28 kez bıçaklayarak öldürmüştü, pes dedirten savunma: Öldürmek istemedim

#Trabzon#Medine Seyis#Bülent Taşkın
Kurtarın diye bağırmış 28 kez bıçaklayarak öldürmüştü, pes dedirten savunma: Öldürmek istemedim

Trabzon'da daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Medine Seyis’i (43), okul önünde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın (40) hakkında ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Seyis’in olay anında kaçmaya çalıştığı, ‘beni öldürecek kurtarın' diye bağırarak çevreden yardım istediği yer aldı. İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Taşkın ise, “Tükürdü, ‘şerefsiz’ diyerek hakaret etti. Peşinden koştum. Birkaç kez bıçakladım. Öldürmek istemedim” diyerek kendini savundu.

Haberin Devamı

Olay, 7 Haziran’da meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 28 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken Taşkın ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Medine Seyis, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Medine Seyis'in cenazesi, Fatih Sultan Mahallesi’nde toprağa verildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Bülent Taşkın tutuklandı. Medine Seyis’in, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Bülent Taşkın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, olaydan bir süre önce de sürenin dolduğu ortaya çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Bülent Taşkın hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Taşkın’ın, evinden çıkıp yaya olarak işe giden Medine Seyis’i takip ettiği belirlendi. İddianamede Seyis’in olay sırasında kaçmaya çalıştığı, ‘beni öldürecek kurtarın' diye bağırarak çevreden yardım istediğine de yer verildi.

‘BİRKAÇ KEZ BIÇAKLADIM, PİŞMANIM’

Son bıçak darbesini Medine Seyis’in kalbine vurduğu öne sürülen sanık Taşkın’ın iddianamedeki savunmasında “Uzaklaştırma kararı bitince karşılaştık. Yüzüme tükürdüğü için psikolojim bozuldu. Oğlu beni daha önce dövmüştü. Oğlu yine beni döver diye yanıma bıçak aldım. Yolda karşılaşınca tükürdü. ‘Şerefsiz’ diyerek hakaret etti. Peşinden koştum. Kaçarak okula girdi. Birkaç kez bıçakladım. Öldürmek istemedim. Pişmanım” ifadeleri yer aldı.

İlgili Haberler:

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı! Peş peşe uyarılarMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuSuriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Medine Seyis#Bülent Taşkın

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Son dakika... Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursunun örnek alınacak hikayesi

Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursun'un örnek alınacak hikayesi

2 milyonluk boşanma davasının gerekçesi... Uzaylı vakıf kocamı çaldı

2 milyonluk boşanma davasının gerekçesi... Uzaylı vakıf kocamı çaldı!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi