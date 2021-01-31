Alper KORKMAZ / DHA
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Kurtarılmayı bekliyor
Marmara Denizi’nde önceki gün saat 15.00 sıralarında, şiddetli fırtınanın etkisiyle İstanbul Zeytinburnu’nda Morini Limanı’na kayıtlı ve Comoros bayraklı ‘Streamline’ isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti.
Karaya oturan gemi için olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmişti.
Ekipler Azerbaycanlı kaptan İlham Hüseyinov (53) ve yağcı Nurlan Glinjov'u (23) kurtarmıştı. Kargo gemisi Zeytinburnu sahilde karaya oturmuş şekilde kurtarılmayı bekliyor.
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