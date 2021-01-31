Karaya oturan gemi için olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmişti.

Ekipler Azerbaycanlı kaptan İlham Hüseyinov (53) ve yağcı Nurlan Glinjov'u (23) kurtarmıştı. Kargo gemisi Zeytinburnu sahilde karaya oturmuş şekilde kurtarılmayı bekliyor.