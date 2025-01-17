Kurtarıldığı sırada asansör boşluğuna düşmüştü! Beren'in ölümünde 3 itfaiye görevlisine tahliye

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Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 4'üncü Cadde'de 23 Temmuz 2024'te sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat, arkadaşı ile birlikte 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, arkadaşı ise kurtarıldı. Soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Yıldız, itfaiye erleri Bayram Babatürk ve Buğra Yalabık tutuklandı. Beren Su'nun ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Babatürk, Yalabık ve Akyıldız hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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'GELMEMİZ MAKSİMUM 15 DAKİKA SÜRERDİ'

Ankara Batı 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına, tutuksuz sanık apartman yöneticisi Yılmaz Güney ile itfaiye görevlileri tutuklu sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık, Ercan Akyıldız, Beren Su'nun babası Yusuf Özkan Bolat, annesi Ayşegül Bolat ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Asansör firması sahibi U.K. asansör bakımlarının ayda bir kez yapıldığını belirterek, "Olayın gerçekleştiği gün arasalardı, Eryaman'daydık, gelmemiz maksimum 15 dakika sürerdi. Kurtarma yapılırken asansör yarı kattayken, kesinlikle kurtarma yapılmaz. Makine dairesinden elektrik kapatılır. Makine odasından kabin, kata getirilerek içeride mahsur kalan çıkarılır" dedi.

'ÖYLE İNMELERİ GEREKTİĞİNİ BEN SÖYLEMEDİM'

Tanık ifadelerinden sonra savcı, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi. Tutuklu sanıklar ise tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Bayram Babatürk, "4 aydır tutuklu bulunmaktayım, suçumun ne olduğunu bilmemekteyim. Asansör kabininde çocukların öyle inmeleri gerektiğini ben söylemedim" dedi.

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'KABİN YAKLAŞTIRILSAYDI, BU ÇOCUK HAYATINI KAYBETMEMİŞ OLACAKTI'

Apartman yöneticisi tutuksuz sanık Yılmaz Güney de suçlamaları kabul etmeyerek, "Binada kurtarmaya yönelik birçok teçhizat bulunmaktadır. 17 Temmuz 2024'te, 10 gün binada olmayacağımı ve anahtarların nerede olduğunun bilgilendirmesini yaptım. Makine dairesinden kabin yaklaştırılsaydı, bu çocuk hayatını kaybetmemiş olacaktı. Çocuk öldükten sonra asansör boşluğuna itfaiye merdiveniyle inilmiş. Merdiveni 6'ncı katta kullansalardı, çocuğumuz yaşıyor olacaktı" diye konuştu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Babatürk, Yalabık ve Akyıldız'ın 'Yurtdışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma 25 Nisan'a ertelendi.

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'GEREKLİ İTİRAZLARI EDECEĞİZ'

Duruşma sonrası Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım açıklama yaptı. Yıldırım, karara itiraz edeceklerini belirterek, "13 yaşındaki kızımız Beren Su Bolat, itfaiye erleri tarafından kurtarma adı altında ölüme sürüklenmişti. Konunun soruşturma safhası tamamlandıktan sonra tutuklama kararı verilmişti. Ancak bugün görülen celsede tahliyelerine karar verildi. Bu gerek aile açısından gerek hukuk tekniği açısından gerekse tüm kamu vicdanı adına son derece üzücü bir karardır. Özellikle itfaiye erlerinin çocuğa 'Sen kendini bırak, biz seni alacağız' demesine rağmen tutmamış olması sonucu çocuğumuz bugün hayatta değil. Özellikle kamu görevlilerine duyulan güven dolayısıyla, çocuk istemediği halde, 'buradan çıkamayız' dediği halde, verilen komuta uyduğu için bugün hayatta değildir. Bütün tanık beyanlarıyla dosyada sabit haldedir. Buna rağmen verilen karar, son derece üzücüdür. Gerekli itirazları yapacağız" dedi.

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