Kurtarılan gemici ailesine kavuştu! Gözyaşları sel oldu...

Eşi Zeynep, oğlu Berke (18) ve küçük kızı Beste’nin (10) karşıladığı Halil Gülgeç, ailesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızı Beste babasına sarılıp ağlayarak, "Babamı çok özledim. İyi ki geldi. Onu çok özlüyordum’’ dedi.

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemiden Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul’dan Adana’ya geldi. Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesi, Gülçür’ü Adana Havalimanı'nda karşıladı. Gülçür’ün eşi Zeynep Gülçür, eşine sarılarak gözyaşı döktü. Küçük kızları Beste ve oğulları Berke’ye sarılarak ağlayan Halil Gülçür’ün gözyaşlarını eşi Zeynep elleriyle sildi.

Zeynep Gülçür eşinin kurtarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Eşimin doğum günümde kurtulduğunun haberini aldım. Sevgililer Günü'nde de yanımda . çok mutluyum" dedi.

Bir an olsun babasının yanından ayrılmayan minik Beste ise ‘’Babamı çok özledim. İyiki geldi. Onu çok özlüyordum’’ diye konuştu.

Havalimanı çıkışında sevenleriyle kucaklaşan Halil Gülçür daha sonra otomobille memleketi Tarsus’a gitti.