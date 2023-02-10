Kurtardıkları her hayatla yeniden doğuyorlar

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Arama kurtarma ekipleri, inanılmaz mucizelere imza atıyor. Saatlerce mücadele verip enkazdan sağ kurtardıkları her hayatla sevinç gözyaşları döküyor, sanki 40 yıllık dostmuş gibi daha birkaç saat önce tanıdıkları insanlarla sarmaş dolaş oluyorlar. İşte o ekiplerden sadece birkaçı...

POLİS VE JANDARMA CAN SİMİDİ ATIYOR

Depremin vurduğu illerde polis ekiplerinden kurulmuş PAK (Polis Arama Kurtarma) ve JAK (Jandarma Arama Kurtarma) birliklerine bağlı ekipler canlarını dişine takarak çalışıyor. PAK timleri 4 Şubat 2020’de gönüllü polislerin katılımıyla kuruldu ve 6 haftalık eğitimlerini AFAD’tan aldılar. Türkiye genelindeki 13 ilde faaliyet gösteren PAK, 4 enkaz arama köpeğiyle birlikte depremin hemen ardından çalışmaya başladı. Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı’na bağlı ekipler ise tüm doğal ve insan kaynaklı afetler için özel eğitimli bir birlik. Eğitimlerini düzenli olarak gerçek arazi ve hava koşullarında yapan JAK personeli, bu konudaki en iyi ekiplerden biri. Depremin hemen ardından JAK personelinin tümü deprem bölgesinde sahadaydı. Afetlere müdahalenin yanı sıra hayatı idame eğitimleri de alan JAK, enkazdan onlarca kişiyi kurtardı.

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İHH HEM ACİL YARDIM HEM YEMEK DAĞITIYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı deprem bölgesindeki en kalabalık ekiplerden biri. Deprem bölgesinin 1461 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibiyle yardımına koşan İHH, ayrıca 1622 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle de sahadaydı. İHH deprem bölgesinde yaklaşık 250 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Bugüne kadar dünyanın birçok yerinde meydana gelen afetlerde çalışan İHH ekibi, Kahramanmaraş’taki çifte depremin ardından 65 arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışmalara başladı. Ekiplerle birlikte İHH Başkanı Bülent Yıldırım da sahadaydı.

İHH Arama Kurtarma Ekipleri enkazlardan onlarca kişiyi canlı olarak çıkarttı. İHH ayrıca acil yardımları ulaştıracak ve dağıtacak 1622 kişilik ayrı bir ekip kurdu. Deprem bölgesinde yaklaşık 250 bin kişiye sıcak yemek ile gıda, bot, mont, çocuk bezi, un ve su gibi ürünlerin bulunduğu 120 TIR’lık yardım malzemesini de bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

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RAKAM RAKAM ARAMA KURTARMA

-AFAD, TSK, JAK, PAK, 81 ilden itfaiye ekipleri

-24 bin 727 profesyonel Türk ekibi

-70 ülkeden 6 bin 479 yabancı arama kurtarma ekibi

-Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nden 9 bine yakın Mehmetçik

KİMİNİN AİLESİ ENKAZ ALTINDA ONLAR GÖREVDE

AFAD Başkanı Yunus Sezer, arama kurtarma ekiplerinin fedakârlıklarını Hürriyet’e anlattı: “Depreme ilk müdahale edecek ekibimizin tamamı da depremzede oldu. Kamu kurumlarında çalışan birçok kişi yakınını kaybetti. Depremde kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Ailesini enkazda bırakıp gelip arama kurtarma ekibine katılan arkadaşlarımız var. İllerin kendi kapasiteleri kullanılamadı, bütün personel afetzede konuma geldi. Olağanüstü bir geniş saha, olağanüstü bir yıkım. Saha o kadar geniş ki yıkılan bina sayısı o kadar fazla ki bir de kış şartları, olumsuz hava koşulların hepsinin üst üste geldiği bir durum var. Bütün imkânlar seferber edildi, hava, kara, deniz yolunu kullandık.”

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MEHMETÇİK’TEN YARDIM ELİ

deprem bölgesinde vatandaşın yardımına koşan Türk askeri gerek Arama kurtarma gerekse yardım dağıtımı konusunda büyük çaba harcıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 9 bine yakın personeliyle arama kurtarma çalışmalarında faaliyet gösteriyor.