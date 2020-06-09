Kurtaran var diye pencereden atlıyor musun?

Sarıyer Belediyesi ekipleri dün tüm gün çalışarak 7.5 ton çöp topladı. Belediyenin sosyal medya hesabından çöp dağlarının fotoğrafıyla birlikte, “Kurtaran doktor var nasılsa diye pencereden atlamıyor, ‘Avukat beraat ettirir’ diye kolayca suça karışmıyorsanız, ‘Temizleyen var nasılsa’ diye bu çirkin görüntüyü yaratamazsınız. Bu her şeyden önce vicdan meselesi” mesajı paylaşıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Geride bıraktığımız bu iki ayda şunu gördük, doğa bir şekilde intikamını alıyor” dedi.