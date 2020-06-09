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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 09.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kurtaran var diye pencereden atlıyor musun?

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Kurtaran var diye pencereden atlıyor musun?
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Hafta sonunda Belgrad Ormanı’na akın eden binlerce piknikçi geride 30.8 tonluk çöp dağı bıraktı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri dün tüm gün çalışarak 7.5 ton çöp topladı. Belediyenin sosyal medya hesabından çöp dağlarının fotoğrafıyla birlikte, “Kurtaran doktor var nasılsa diye pencereden atlamıyor, ‘Avukat beraat ettirir’ diye kolayca suça karışmıyorsanız, ‘Temizleyen var nasılsa’ diye bu çirkin görüntüyü yaratamazsınız. Bu her şeyden önce vicdan meselesi” mesajı paylaşıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Geride bıraktığımız bu iki ayda şunu gördük, doğa bir şekilde intikamını alıyor” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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