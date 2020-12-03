Kurtalan nerede? Kurtalan harita üzerindeki konumu

Siirt Kurtalan harita üzerinde Siirt'in batı bölgesinde yer almaktadır. . İdari bakımdan Siirt İlinin bir ilçesi statüsünde olan Kurtalan'ın doğusunda Siirt Merkez İlçe, batısında Beşiri İlçesi, güneybatısında Hasankeyf İlçesi, kuzeyinde ise Baykan İlçesi bulunmaktadır. Haydarpaşa-Kurtalan demiryolu hattının son istasyonu durumundaki ilçe merkezi, Siirt'i Batman'a ve dolayısıyla Diyarbakır'a bağlayan kara yolunun da üzerinde bulunur. İşte, Siirt Kurtalan ilçesinin harita üzerindeki konumu;