Kurtalan nerede? Kurtalan harita üzerindeki konumu
Kurtalan harita üzerinde Siirt merkezinin batısında kalmaktadır. Bu nedenle Batman iline de yakın bir konumda yer almaktadır. Ortalama 60 bin nüfusa sahip olan Kurtalan halkının yüzde 40'lık bölümü kırsalda yaşamaktadır. Peki, Kurtalan harita üzerinde nerede yer alıyor. İşte, Siirt Kurtalan harita üzerindeki konumu ve detaylı bilgiler
Siirt Kurtalan harita üzerinde Siirt'in batı bölgesinde yer almaktadır. . İdari bakımdan Siirt İlinin bir ilçesi statüsünde olan Kurtalan'ın doğusunda Siirt Merkez İlçe, batısında Beşiri İlçesi, güneybatısında Hasankeyf İlçesi, kuzeyinde ise Baykan İlçesi bulunmaktadır. Haydarpaşa-Kurtalan demiryolu hattının son istasyonu durumundaki ilçe merkezi, Siirt'i Batman'a ve dolayısıyla Diyarbakır'a bağlayan kara yolunun da üzerinde bulunur. İşte, Siirt Kurtalan ilçesinin harita üzerindeki konumu;
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