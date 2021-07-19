Kurt Westergaard kimdir? İslam karşıtlığıyla bilinen Kurt Westergaard hakkında bilgiler

Hz. Muhammed'i tasvir etmesiyle İslam dünyasında büyük tepki çeken Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaand 86 yaşında hayatını kaybetti. Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan Kurt Westergaand uykusunda vefat etti.

1980’li yıllarda muhafazakar görüşlü Jyllands-Posten gazetesi için karikatürler çizmeye başlayan Westergaard, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler çizmesi nedeniyle İslam dünyasının tepkisine neden olmuştu.

2015 yılında Hz. Muhammed karikatürlerini yayınlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo da silahlı saldırıya uğramıştı. Yaşanan olayda dergi çizerlerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Yıllardır tehdit edilen, bu nedenle gözlerde uzak bir şekilde polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

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