Kurt postunda bir cani

Bursa Yıldırım'da önceki gün 13.30 sıralarında, boşanma aşamasında oldukları belirtilen Ahmet Yıldız (30) ile Tuğçe Yıldız (21) arasında evde tartışma çıktı. Ahmet Yıldız üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyat edilen 1 çocuk annesi Tuğçe Yıldız’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdü. Ahmet Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Yıldız ayrıca olaydan önce sosyal medya hesabından, “Bilip bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı” paylaşımı yaptı.