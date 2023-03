Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün CHP Grubu’nda veda konuşmasını yaptığı kürsünün arkasındaki CHP amblemi Türk bayrağı ile örtüldü. Partililer de salona CHP bayrakları yerine Türk bayraklarıyla geldi. 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra CHP’nin eski Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da salonda yer aldı. “13. Cumhurbaşkanımız” anonsuyla kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

VEDA İÇİN BURADAYIM

“Grup kürsümüze veda etmek için buradayım. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bay Kemal’in arkadaşı olmak ise hiç kolay değildir, zordur, uzun ve ince bir yoldur, tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Sizler Bay Kemal’le beraber yürümeye karar verdiniz, bu yolu seçtiniz. Sizin bu tercihinizi unutmayın, yüreğime yazdım. Hakkınızı helal edin. Umutluyum ben dostlar, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye’de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü, bir dünyayı hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgârları, bize doğru uçan o özgür kuşları düşünüyorum.”

ARADA AKŞENER’İN ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR

Kılıçdaroğlu “Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım” derken, Akşener’le yaşanan krize de değindi: “İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum. Anakucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir, ona müteşekkir olduğumu bilmenizi isterim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, hani ‘gerekirse yumruğunu masaya vurur’ diyorum ya, arada bir de ülkücü damarı da tutar, onu da gayet iyi biliyoruz.

TEMEL BEY BİLGEDİR

SP’nin Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur.

DEVA Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Ali Babacan. Bu genç liderle Türkiye’nin bu perişanlığına son vereceğiz. DP’nin Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Bey. Menderes ve Demirel’in gençliği var onun yüzünde, yüreğinde.

Ve iki kişi daha var. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş, o da burada.”

GÖZYAŞLARIYLA

Kılıçdaroğlu kürsüde veda konuşması yaparken salonda birçok isim duygulanıp ağladı. Kılıçdaroğlu daha sonra gazetecilerle sohbetinde, “Burada grup yapmayacağım. Dışarıda çiftçilerle, esnafla yapacağız, daha önce yaptığımız gibi” dedi.

‘TOKALAŞMAYI BİLMEK’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısının ardından geçtiği Meclis’teki makam odasında gazetecilerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu 6’lı Masa’da yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, “Elbette ki tartışmalar doğaldır. Bütün mesele tartışmalardan sonra tokalaşmasını bilmektir. Sorunu çözüyorsanız bir sorun kalmıyor” diye konuştu. Kılıçdaroğlu gazetecilere dördüncü kez deprem bölgesine de gideceğini söyledi. CHP Lideri’nin hafta sonu deprem bölgesine beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gitmesi bekleniyor.