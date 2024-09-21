Kürsüye ‘güvenlik’ düzenlemesi

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Bağımsız İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması üzere bir önerge verdi. Önergeyi Kurtulmuş adına yanıtlayan Başkanvekili Bekir Bozdağ şunları kaydetti:

ESTETİĞİ BOZMAYACAK

“TBMM Genel Kurulu’nda risk oluşturan kısımlar için yerinde inceleme yapılmış olup güvenliği sağlayacak ve estetiği bozmayacak bir düzenleme üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Genel Kurul’da acil durumlarda hızlı müdahale için şeref holünde bulunan ilk yardım merkezi ve 112 sağlık istasyonu olarak kullanılan sağlık birimi milletvekillerine ve personele hizmet vermektedir. Birleşimi yöneten başkanvekilinin acil durumlarda kullanabileceği acil durum butonuna basılması halinde ekipmanı ile sağlık ekibi, Genel Kurul’a yaklaşık bir dakika içerisinde ulaşabilir durumdadır. Yasama dönemi başında artan ihtiyaç nedeniyle ilgili birimin kapasitesi artırılarak oluşabilecek acil durumlar için gerekli tedbirler alınmıştır. Genel Kurul ve komisyon toplantıları bitene kadar ilk yardım merkezi ve 112 sağlık istasyonu çalışmalarına devam etmektedir.”