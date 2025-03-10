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Kurşunlu gözdağına operasyon

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#Arnavutköy#Gözaltı#İbrahim A.
Kurşunlu gözdağına operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 07:00

İSTANBUL Arnavutköy’de 25 Şubat 00.30 sıralarında, motosikletle Y.Ö.’ye ait emlakçının önüne gelen maskeli iki şüpheli, işyerini kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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Yapılan incelemede işyerine 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Aynı gece saat 01.05 sıralarında sigorta şirketi de kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından kurşunlandı. E.K.’ye ait işyerine ise 2 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından iki ayrı eve düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. İzmir’e kaçmaya çalıştığı tespit edilen İbrahim A.’nın da şehirlerarası yolcu otobüsünde yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

EL YAPIMI BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelilerin saklandıkları evlerde yaptığı aramada 2 tabanca ile el yapımı bir bomba ele geçirildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Özgür Y. (25), Ferhat C. (26), İbrahim A., Mehmet S. Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#Arnavutköy#Gözaltı#İbrahim A.

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