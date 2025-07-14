Kurşunlara ‘merhamet’ bahanesi

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Erzurum’da Batuhan (30) ve Doğuhan Yavuz (28) kardeşler arasında 21 Ocak’ta evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, Batuhan Yavuz, tabancayla kardeşi Doğuhan’a ateş etti. Doğuhan Yavuz, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Batuhan Yavuz ise evden çıkarak cip ile uzaklaştı. Doğuhan Yavuz kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden Yavuz, bir süre sonra aracını durdurdu. Ekiplerin, araçtan inmesi için megafonla anons ettiği Batuhan Yavuz, tabancayla başına ateş etti. Tedavisi sonrası 10 Şubat’ta hastaneden taburcu olan Batuhan Yavuz, tutuklandı.

İddianame, Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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NEDEN ATEŞ ETTİĞİNİ HATIRLAMADI

Batuhan Yavuz’un iddianamede yer alan ifadesinde, kardeşiyle aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, olay anında herhangi bir tartışma yaşanmadığını, kardeşine niçin ateş ettiğini de hatırlamadığını söyledi. Yavuz, ifadesinde kardeşinin arkası dönük haldeyken sırtına bir el ateş ettiğini, sonrasında yere düşen kardeşi can çekişmesin diye bir metreden yakın bir mesafeden bir el sırtına bir el de başına ateş ettiğini söyledi. Batuhan Yavuz hakkında ‘kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.