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Kurşunlama ve kundaklama çetesine operasyon: 3 ilde 12 kişi yakalandı

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#İstanbul Operasyon#İş Yeri Saldırıları#Silahlı Eylemler
Kurşunlama ve kundaklama çetesine operasyon: 3 ilde 12 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 08:19

Esenyurt ve Güngören'de iş yerleri ile galerileri hedef alan silahlı eylemlerin faillerine yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı baskınlar yapıldı. 7 ayrı suç eylemiyle bağlantılı olduğu saptanan 12 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda İstanbul’da işyerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların faillerine operasyon başlattı.

Kurşunlama ve kundaklama çetesine operasyon: 3 ilde 12 kişi yakalandı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde; 7 Ekim’de Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren iş yerine yönelik teşebbüste kalan kurşunlama eylemi, 9 Ekim’de Güngören’de faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması olayı ve aynı gün aynı ilçede bir aracın kundaklanması eylemi, 19 Ekim tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir galerinin kurşunlanması, 20 Ekim’de bir kişinin suç örgütü adına tehdit edilmesi,

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Kurşunlama ve kundaklama çetesine operasyon: 3 ilde 12 kişi yakalandı

28 Ekim’de suç örgütü adına silah temin eden şahıslar ile 30 Ekim tarihinde Güngören ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin kundaklanması eyleminin failleri tek tek tespit edildi. Emniyet ekipleri, 7 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Adana ve Bursa’da 17 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kurşunlama ve kundaklama çetesine operasyon: 3 ilde 12 kişi yakalandı

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yandan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kurşunlama ve kundaklama çetesine operasyon: 3 ilde 12 kişi yakalandı

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#İstanbul Operasyon#İş Yeri Saldırıları#Silahlı Eylemler

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