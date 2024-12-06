Kurşuna adres gösterene 20 yıl

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İstanbul Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta, Irak asıllı öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel okulda yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı (74) odasında tabancayla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu suça sürüklenen çocuk Y.K. hakkında, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, suça sürüklenen çocuklar A.S.A. ve A.S. hakkında ise ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 5 yıldan 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

‘KARNINA SIK’ DEMİŞTİ

Y.K. ifadesine, “Olaydan bir gün önce arkadaşımla karşılaştım. İbrahim Oktugan’ın okulda olup olmadığını sordum. ‘Gelip dövsem mi?’ diye sordum. O da bana, ‘Çok iyi olur. Karnına vurursun. Bacağına vurursan ölmez. Karnına sık’ dedi. Ben de sonrasında Gaziosmanpaşa’da M.K. isimli birinden aldığım silahla okula gitmeye karar verdim” demişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Y.K.’nin ifadesinde adı geçen ve olaydan bir gün önce benzin istasyonunda karşılaşarak konuştuğu kişinin aynı okuldan arkadaşı 18 yaşındaki Günay Gündüz olduğunu belirledi. İbrahim Oktugan’ın eşi Fatma Oktugan ve Görkem Oktugan’ın avukatları İbrahim Ethem Abikoğlu aracılığıyla savcılığa dilekçe vererek bu kişi hakkında da şikâyetçi oldu.

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‘ARKADAŞINI TEŞVİK ETTİ’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu sözleri sarf eden Günay Gündüz hakkında, yaşı küçük Y.K.’yi öldürmeye teşvik ettiği, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, suçun nasıl işleneceği konusunda yol gösterdiği gerekçesiyle ‘kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.