Kurşun sifresi: Su

İddianameye göre, mahkeme kararıyla keşif yapılması için heyet dava konusu evin olduğu yere geldi. Jandarma güvenlik tedbiri almak için eve doğru yönelince Halil Günbegi oğluna “Sabri su!” diye bağırdı. Bunun üzerine Sabri Günbegi, evin balkonuna çıkarak şikâyetçi akrabaları Celal Günbegi’ne nişan aldı ve ateş etmeye başladı. Bu ateş sırasında Halil Günbegi ve bir jandarma vuruldu. Jandarma ve keşif heyeti atış menzilinden uzaklaşmaya çalışırken, Sabri Günbegi, “Yaklaşmayın sizi öldürürüm” diyerek ateş etmeye devam etti. Bu sırada Halil Günbegi’nin diğer oğulları da geldi.



‘SUSAMIŞTIM, SU İSTEDİM’



Jandarma silahlı olan Sabri’ye müdahale edince diğer kardeşleriyle birlikte direnmeye başladılar. Bu sırada müşteki Halil Günbegi de taş ile darp edildi. Jandarmanın müdahalesiyle zanlılar gözaltına alındı ve tutuklandı. Halil Günbegi, “Oğlum evde uyuyordu, onu uyandırıp su istemek için bağırdım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Sabri Günbegi ise “Uykudan yeni uyanmıştım, sesler geliyordu, yeni uyanmanın verdiği etkiyle ateş ettim” dedi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı zanlılar hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs etmek’, ‘silahla yaralama’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ suçlarından dava açtı.