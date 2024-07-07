Kurşun göndermeli paylaşıma tepki

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Kılıç, sosyal medya hesabından, gazeteciler İsmail Saymaz, Erk Acarer, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ ve Timur Soykan’ın fotoğraflarıyla birlikte, “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” mesajını paylaştı. Kılıç, mesajındaki gazetecilerin sosyal medyadan gösterdikleri tepkiler üzerine sonraki saatlerde paylaşımını sildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Merkezi’nce yapılan açıklamada “Basın özgürlüğüne yönelik bu tehditlere karşı cumhuriyet savcılarını da harekete geçmeye davet ediyoruz” denildi. ◊ ANKARA