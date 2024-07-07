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Kurşun göndermeli paylaşıma tepki

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#Burak Kılıç#Kurşun#Sinan Ateş
Kurşun göndermeli paylaşıma tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 07:00

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç’ın, Sinan Ateş cinayeti davasında duruşmalar devam ederken 5 gazetecinin fotoğrafıyla “kurşun” göndermeli paylaşım yapmasına meslek örgütlerinden tepki geldi.

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Kılıç, sosyal medya hesabından, gazeteciler İsmail Saymaz, Erk Acarer, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ ve Timur Soykan’ın fotoğraflarıyla birlikte, “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” mesajını paylaştı. Kılıç, mesajındaki gazetecilerin sosyal medyadan gösterdikleri tepkiler üzerine sonraki saatlerde paylaşımını sildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Merkezi’nce yapılan açıklamada “Basın özgürlüğüne yönelik bu tehditlere karşı cumhuriyet savcılarını da harekete geçmeye davet ediyoruz” denildi. ◊ ANKARA

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#Burak Kılıç#Kurşun#Sinan Ateş

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