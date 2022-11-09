Kurşun adres tanımadı

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İstanbul Beyoğlu’nda 25 Ekim günü saat 17.15 sıralarında Cenk Y. ile Zafer Ö. 34 GZ 8828 plakalı otomobille seyir halindeyken 34 DYA 513 plakalı aracın sürücüsü ‘Arap Veysi’ lakaplı Veysel E. ile aralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yolun kenarında bekleyen 2 kişi de Veysel E.’nin yanında tartışmaya dahil oldu. Veysel E., tartıştığı kişilere, “Parkta bekleyin biz geliyoruz” diyerek kavga randevusu verdi. Veysel E., parka yanında Fatih Sarıtaş, Enes D., Hasan Basri A., Emir Doğancan G. ve Mehmet A. ile birlikte geldi.

‘BENİ NASIL TANIMAZSINIZ’

Veysel E., parka gelen tartıştığı kişilere, “Siz beni nasıl tanımazsınız, beni tanıyacaksınız” dedi. Bu cümlenin ardından parkta taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Veysel E., peş peşe ateş açtı. Veysel E., açtığı ateşte kavgada yanında yer alan arkadaşları Fatih Sarıtaş ve Enes D.’yi vurdu. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışan diğer kişiler kaçtı. Yapılan ihbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralılar Fatih Sarıtaş ve Enes D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatih Sarıtaş hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Enes D.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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ARAP VEYSİ ARANIYOR

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Emir Doğancan G. ve Hasan Basri A.’yı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde yakaladı. Cenk Y. ve Zafer Ö. de Hasköy Parkı’nda gözaltına alındı. Mehmet A. da olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Arap Veysi lakaplı Veysel E.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.