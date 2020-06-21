MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKursta dehşet! Pompalı tüfeği çantasından çıkarıp ateş etti
GeriGündem Kursta dehşet! Pompalı tüfeği çantasından çıkarıp ateş etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer İRTEM/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Kursta dehşet! Pompalı tüfeği çantasından çıkarıp ateş etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa'da Ferhat T. (18) İngilizce kursundaki sınıfta yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak tavana ateş etti. Panikleyen kursiyerler binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

5
  • İngilizce kursuna pompalı tüfekle geldi, tavana ateş etti
  • İngilizce kursuna pompalı tüfekle geldi, tavana ateş etti
  • İngilizce kursuna pompalı tüfekle geldi, tavana ateş etti
  • İngilizce kursuna pompalı tüfekle geldi, tavana ateş etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ndeki İngilizce kursu verilen binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ferhat T., büyük çantayla kursa gelerek sınıfa girdi. Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ferhat T. ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardı. Bu sırada sınıfta olan kursiyerler, panikleyip binadan koşarak çıktı.

Sınıfta yalnız kalan Ferhat T., pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti. Silah sesini duyan binadaki herkes korkuyla dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T.’yi gözaltına alarak pompalı tüfeğe de el koydu. Emniyete götürülen Ferhat T.’nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle