Kursta dehşet! Pompalı tüfeği çantasından çıkarıp ateş etti

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Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ndeki İngilizce kursu verilen binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ferhat T., büyük çantayla kursa gelerek sınıfa girdi. Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ferhat T. ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardı. Bu sırada sınıfta olan kursiyerler, panikleyip binadan koşarak çıktı.

Sınıfta yalnız kalan Ferhat T., pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti. Silah sesini duyan binadaki herkes korkuyla dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T.’yi gözaltına alarak pompalı tüfeğe de el koydu. Emniyete götürülen Ferhat T.’nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor.