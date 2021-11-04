Kürşat Yılmaz’dan Bahçeli’ye ziyaret

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Yılmaz’ın ziyaretine ilişkin MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşad Yılmaz, tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ziyaret etmişlerdir” denildi. Görüşmeye ilişkin iki kare de fotoğraf paylaşıldı.

Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinde ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı. Avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi dosyadaki bazı suçlar için kabul edilen Yılmaz, aldığı cezaların 32 yıllık kısmından beraat etmişti. Bu 32 yılın düşürülmesinin ardından kalan cezaları için hapis yattığı süre tamamlanan Kürşat Yılmaz tahliye olmuştu.