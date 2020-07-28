Kürşat isminin anlamı nedir? Kürşat ne demek?

Oldukça eski ve köklü bir isim olan Kürşat Türkçe kökenli bir addır. Erkek çocukları için kullanılan bu isim özellikle anlama üzerinde oldukça fazla beğeni topluyor. Farklı isimlerle bir araya getirebilir veya tek başına da kullanma imkanı değerlendirebilirsiniz. Eğer minik yavru adına güzel bir isim arıyorsanız listede yer alacak en özel isimlerden biri olarak Kürşat öne çıkıyor.

Kürşat İsminin Anlamı

Eski bir tarihe dayanan ve farklı Türk devletlerinde çok sık kullanılan Kürşat adı, iki değişik anlamı üzerinden ele alınmaktadır.

- Yiğit ya da Alp.

- Göktürk prenslerinden birinin adı.

Böylesi özel ve etkileyici anlamları ile beraber tarihi açıdan en önemli isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Zaten tarihi kitaplara bakıldığı zaman da Kürşat adıyla çok fazla karşılaşılır. Bu isim üzerinden önemli kişilerin destansı hikayeleri ve girdiği savaşlar ile beraber başarıları anlatılır.

Bu sebepten dolayı Türk kökenli bir isim arıyorsanız erkek çocukları için Kürşat en güzel isimlerden biridir. Özellikle anlamları üzerinden beğeni toplayan bu isim, son dönemlerde internet üzerinden çok fazla ilgi görüyor. Artık anlamını da öğrendiğinize göre minik yavrumuz için bu ismi değerlendirmeye alabilirsiniz.