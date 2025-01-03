Kürşad Zorlu İYİ Parti’den istifa etti

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Partide genel başkan başdanışmanlığı, sözcülük ve Medya İlişkileri Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Zorlu, Müsavat Dervişoğlu’nun Genel Başkanlığı’nın ardından parti yönetiminde yer almamıştı. Zorlu “Veda Vakti” başlığıyla kaleme aldığı istifa yazısında özetle şunları kaydetti:

“5’inci Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Ancak gelinen noktada bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkânının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.”

İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 29’a düştü.

