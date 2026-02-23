Kurnaz futbolcu ofsayta düştü

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu İbrahim Baran Kayikci’yi ‘futbol müsabakalarına bahis oynadığı’ gerekçesiyle disipline sevk etti. Ancak Kayikci, bahis oynamadığını, kendi adına yasal bahis sitelerinde sahte hesaplar açıldığını iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve şüphelilerin tespit edilmesini istedi.

ÇİFT KADEMELİ GÜVENLİK

Şikâyet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu yasal bahis sitelerinden bilgi istendi. Soruşturma dosyasına gelen cevabi yazılarda, hesabın müştekinin adına olduğu, söz konusu hesaplara çift kademeli kimlik doğrulaması ile giriş yapıldığı, müştekinin T.C. kimlik bilgilerinin MERNİS sisteminden doğrulandığı ve kendisinin üye olurken beyan ettiği numaralı telefona gönderilen SMS aktivasyon kodu ile üyeliğin tamamlandığı bildirildi. Yazıda ayrıca, sisteme para yatırmak isteyen üyelerin sadece kendi adlarına kayıtlı banka hesaplarından para yatırma ve çekme işlemi yapabildiği, farklı bir hesaba para transferi yapılamadığı vurgulandı. Söz konusu bahis hesaplarının parasal hareketleri de ek olarak savcılığa gönderildi.

HESAPLAR KENDİSİNİN

Aynı yazılarda, bahis hesabına, çeşitli bankalar üzerinden para gönderildiği ve para çekildiği, 23 Ekim 2023 tarihinde aktivasyon kodu alındığı, daha sonra 29 Ekim 2023 tarihinde yeniden aktivasyon kodunun istendiği, ayrıca bu tarihten itibaren en son 26 Ekim 2025 tarihine kadar hesaba para yatırıldığı veya hesaptan oyun oynanıp para çekildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında UYAP sistemi üzerinden müştekinin banka hesapları kontrol edildi. Söz konusu banka hesaplarının Kayikci’nin fiilen kullandığı hesaplar olduğu belirlendi. Bahis sitesine üye olunurken verilen telefon numarasının müştekinin annesi D.K. adına ait olduğu anlaşıldı. Bahis sitesine para gönderilen hesaplardan birinin de Kayikci’nin maaş hesabı olduğu da tespit edildi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Savcılık soruşturmayı tamamladı ve takipsizlik kararı verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Netice olarak gelinen aşama itibarıyla müştekinin her ne kadar kimlik bilgileri kullanılarak adına sahte bahis hesapları açıldığı iddiasında bulunduğu anlaşılmış ise de kendisine ait kimlik bilgileri ve banka hesapları üzerinden sisteme üye olunup yine kendisinde bulunan annesinin adına kayıtlı cep telefonu ile SMS şifrelerinin doğrulandığı ve iddianın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.”

Öte yandan, TFF yaptığı incelemenin ardından Kayikci’ye 3 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.