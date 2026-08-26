Kurişlere 3. dalga

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturması kapsamında 13 Ağustos ve 21 Ağustos’ta yapılan operasyonların ardından soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni delillerin değerlendirilmesi sonucunda dün 3’üncü dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

11 ŞİRKETE KAYYUM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken 13 şüpheli ise aranıyor. Ayrıca 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atanması talebinde bulunuldu.

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37 KLASÖR BELGE

Antalya’da da dün bir ihbarı değerlendiren ekipler, Kepez Kirişçiler Mahallesi’nde Ramazan B.’nin ikameti ve eklentilerine operasyon düzenledi. 37 ayrı klasörde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, “bağış” adı altında listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi.

MÜŞTEMİLATTA GÖZALTI ANLARI

‘ALİHAN Kuriş suç örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş’in 13 Ağustos’ta İstanbul Üsküdar’daki evinde gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Alihan Kuriş Suç Örgütü’ soruşturması kapsamında 13 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Görüntülerde, polis ekiplerinin Üsküdar’daki eve gelerek müştemilatta bulunan Alihan Kuriş’i gözaltına aldığı anlar yer aldı.