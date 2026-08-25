Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne 3. dalga operasyonda 54 gözaltı kararı! 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı

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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

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4 İSİMDE 1818 TAPU İŞLEMİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi.

Savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı raporda, mali profiller ile mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynağı üzerinde duruldu.

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Raporda yer verilen aile fertlerinin TAKBİS kayıtlarına göre, Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207, eşi Seda Kuriş'in babası Mustafa Kösemusul adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Böylece bu dört isim bakımından toplam 1818 TAKBİS işlemine ulaşıldı.

Söz konusu sayı, 1818 ayrı taşınmaz bulunduğu anlamına gelmese de TAKBİS işlem kayıtlarında satış ve alımların yanı sıra miras intikali, tevhit, ifraz, cins değişikliği, elbirliği mülkiyetinin sona erdirilmesi, kat irtifakı ve kimlik düzeltme işlemleri de yer alıyor. Bu büyüklükteki hareketliliğin, taşınmazların edinim ve devir zincirlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesini gerektirdiğine işaret ediliyor.

Raporda, Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in kayıtlarında tespit edilen tapu işlemlerinin yalnızca konut veya arsayla sınırlı olmadığı, büro, dükkan, imalathane, kahvehane, lokanta, mesken, zeytinli tarla, kuyulu tarla ve çeşitli arsaları kapsayan çeşitli taşınmazları kapsadığı belirlendi.

Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e, İbrahim Hakkı Kuriş, Mahmut Sabri Kuriş ve Denizolgun ailesinin bazı üyelerinden çeşitli taşınmazların geçtiği görüldü. Bazı taşınmazların ise üçüncü kişilere veya şirketlere devredildiğine ilişkin kayıtlara ulaşıldı.

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Raporda, bazı taşınmazlar üzerindeki haciz ve tedbirlere de yer verildi. Bir parsel üzerinde 10 icrai haciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icrai haciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu tespit edildi.

MASAK raporunda, 646 tapu işlemiyle birlikte taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gereken konular arasında olduğu değerlendirildi.