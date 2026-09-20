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Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı! 23 şirkete kayyum atandı

Güncelleme Tarihi:

#Alihan Kuriş#Şirketlere Kayyum#Kuriş Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 09:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Alihan Kuriş suç örgütünün kayıt dışı finansal hareketlerini organize ettiği ve suç gelirlerini akladığı belirlenen şüpheliler için düğmeye basıldı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgüte ait 23 şirkete kayyum atandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı 23 şirkete kayyum atandı

LOJİSTİK ŞİRKETLERLE SUÇ GELİRLERİ TAŞINDI

Soruşturma kapsamında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildi.

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Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı 23 şirkete kayyum atandı

KAYIT DIŞI PARA DEŞİFRE OLDU

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı; usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.

Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı 23 şirkete kayyum atandı

SEÇİM SÜREÇLERİNİ ETKİLEMEYE YÖNELİK BULGULAR DOSYADA

Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansırken; bu husustaki inceleme çok yönlü olarak devam ediyor.

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Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

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#Alihan Kuriş#Şirketlere Kayyum#Kuriş Soruşturması

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