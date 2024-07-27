×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kurgulu ‘tahliye’

Güncelleme Tarihi:

#Fergio House#Ferhat Güna#Tahliye
Kurgulu ‘tahliye’
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

MÜSTEHCEN partiler düzenleyen “Fergio House” adlı gruba, geçen aralık ayında yapılan operasyonda aralarında grubun kurucusu “Fergio Bey” adını kullanan Ferhat Günay’ın da olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haberin Devamı

Sosyal medyadan parti ve diğer etkinliklerini duyuran grup İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları büyük bir villada organizasyonlar yapıyordu. Bu organizasyonlara ise sadece özel davetliler ve yüksek fiyattan satılan biletleri alanlar katılabiliyordu. İstiklâl Caddesi’nde dolar dağıtmaları ile de gündeme gelen grubun üyesi 19 kişi hakkında 20 Temmuz’da “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan dava açıldı ve 3’er yıla kadar hapsi istendi. Hürriyet, iddianamenin detaylarını 21 Temmuz’da haberleştirdi.

HAPİSTEN 20 MAYIS’TA ÇIKTI

23 Temmuz’da “Fergio Bey el altından tahliye edilmiş, helikopterle cezaevinden ayrılmış” notuyla videolar servis edilmeye başladı. Videolarda kurgu olduğu çok açık olan bir şekilde “Fergio Bey” adlı Ferhat Günay iki korumasıyla bir helikoptere doğru yürüyor ardından da helikoptere binerek uzaklaşıyor. Bu görüntülerin de cezaevinden tahliye görüntüleri olduğu iddia ediliyor. Halbuki Fergio Bey iki ay önce 20 Mayıs 2024’te avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilmişti. İddianamedeki suçun cezası da 6 ay ile 3 yıl arasında olduğu için 6 aylık tutukluğun ardından tahliyesinde sıradışı bir durum da yoktu. Ancak bu kurgu video piyasaya sürüldü ve “Fergio Bey” müstehcen partilerden sonra “el altından helikopterli tahliye” ile de konuşulmaya başlandı.  

Haberin Devamı

Müstehcenlik suçundan açılan dava İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.  Ayrıca Ferhat Günay, ikiz kardeşi Serhat Günay ve Seçil Gözde Cayak hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fergio House#Ferhat Güna#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!