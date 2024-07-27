Kurgulu ‘tahliye’

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Sosyal medyadan parti ve diğer etkinliklerini duyuran grup İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları büyük bir villada organizasyonlar yapıyordu. Bu organizasyonlara ise sadece özel davetliler ve yüksek fiyattan satılan biletleri alanlar katılabiliyordu. İstiklâl Caddesi’nde dolar dağıtmaları ile de gündeme gelen grubun üyesi 19 kişi hakkında 20 Temmuz’da “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan dava açıldı ve 3’er yıla kadar hapsi istendi. Hürriyet, iddianamenin detaylarını 21 Temmuz’da haberleştirdi.

HAPİSTEN 20 MAYIS’TA ÇIKTI

23 Temmuz’da “Fergio Bey el altından tahliye edilmiş, helikopterle cezaevinden ayrılmış” notuyla videolar servis edilmeye başladı. Videolarda kurgu olduğu çok açık olan bir şekilde “Fergio Bey” adlı Ferhat Günay iki korumasıyla bir helikoptere doğru yürüyor ardından da helikoptere binerek uzaklaşıyor. Bu görüntülerin de cezaevinden tahliye görüntüleri olduğu iddia ediliyor. Halbuki Fergio Bey iki ay önce 20 Mayıs 2024’te avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilmişti. İddianamedeki suçun cezası da 6 ay ile 3 yıl arasında olduğu için 6 aylık tutukluğun ardından tahliyesinde sıradışı bir durum da yoktu. Ancak bu kurgu video piyasaya sürüldü ve “Fergio Bey” müstehcen partilerden sonra “el altından helikopterli tahliye” ile de konuşulmaya başlandı.

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Müstehcenlik suçundan açılan dava İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ayrıca Ferhat Günay, ikiz kardeşi Serhat Günay ve Seçil Gözde Cayak hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor.