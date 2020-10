‘Küresel yönetim kurmalıyız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’in dünkü yeni yasama yılı açılış konuşmasında, Türkiye’nin Azerbaycan’a güçlü desteğini açıklarken, “Şimdi netice alma zamanı. Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini kesmenin adımını attı. Zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun, inşallah bozuluyor” dedi. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

DÜNYA YENİ BİR YOL AYRIMINDA

“Millet olarak son dönemde her yılımızı, geçmişte on yıllar boyunca yaşanan gelişmelere ve daha fazlasına şahit olduğumuz bir kesafette geçiriyoruz. Bu durumun iki önemli sebebi vardır. Birincisi, Türkiye’nin uzunca bir süre ihmal ettiği demokratik ve ekonomik atılımları bu dönemde hayata geçirmiş olmasıdır. İkinci sebebi, dünyanın geldiği yeni yol ayrımıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, galipler tarafından kurulan siyasi ve ekonomik uluslararası düzen, artık her alanda çatırdıyor. BM’den başlayarak, mevcut küresel düzenin tüm insanlığı kucaklayacak şekilde işleyişinden sorumlu kurumların hemen tamamı tıkanmıştır. Bir avuç muhterisin ipoteği altına alındığı bu çarpık düzenin aynı şekilde devam etme şansı kalmamıştır. Dünyanın, Rabbimizin bize emaneti olan havasının, suyunun, ağacının, tüm güzelliklerinin korunmaya ihtiyacı vardır. Bunları sağlayacak bir küresel yönetim düzeni kurmamız şarttır. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ tespiti, işte bu gerçeğin ifadesidir.

ALÇAK OYUN BOZULUYOR

“Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunları Sayın Putin ve Macron ile konuştuk, ama netice yok. İşte şimdi netice alma zamanı. Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı. Evet... Zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun, inşallah bozuluyor. Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.

GERİLİM, ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ

Türkiye olarak, Akdeniz’de çatışma, gerilim, haksızlık, hukuksuzluk peşinde asla değiliz. Tek talebimiz, ülkemizin haklarına, hukukuna, çıkarlarına saygı gösterilmesidir. Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, AB’nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür. Libya ile yaptığımız anlaşma, ülkemizi Akdeniz’den tamamen tasfiye girişimlerine verdiğimiz cevaplardan biridir. KKTC’nin haklarını korumak için başlattığımız çalışmaları, bu anlaşmayla çok daha geniş bir alana yayma imkanı bulduk. Özellikle Almanya’nın yoğun çabalarıyla gelinen bu noktada, meseleyi görüşmeler vasıtasıyla çözmek de gerilimi yeniden tırmandırmak da hatta iş o raddeye varırsa çatışma çıkarmak da karşımızdakilerin tercihidir.

MECLİS AYM’Yİ DEĞİŞTİRELİM DERSE SEVE SEVE KATILIRM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM çıkışı soruları cevapladı. İdam cezasının TBMM’den geçerek kendisine gelmesi durumunda yasayı onaylayacağını yineleyen Erdoğan, Bahçeli’nin AYM’nin yapısının değiştirilmesine ilişkin açıklamasıyla ilgili de “Bu da parlamento çalışmasıdır. Parlamento bu konuda yeni bir yapılanma yaparsa ben de seve seve buna katılırım” dedi. Erdoğan, HDP’nin TBMM’ye gelmemesiyle ilgili de “Varlığıyla yokluğu arasında fark yok. Onların her zaman yeri dağlar ve sokaklardır” diye konuştu.

TEK BİR KADININ DAHİ ŞİDDETE UĞRAMASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

◊ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Dördüncü Kadın Konferansı’nın 25. yıl dönümü etkinliğine videolu mesaj gönderdi. Son yıllarda Türkiye’de kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi adımlar atıldığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ ilkesinden hareketle, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik. Türkiye’de kadın iş gücünü 3 milyon 926 bin kişi arttırarak 10 milyon 686 bine, kadın istihdamını 2 milyon 802 bin kişi arttırarak 8 milyon 924 bine çıkardık. Kadınların iş gücüne katılma oranı 6,5 puan artarak yüzde 34,4’e yükseldi.

SIFIR TOLERANS

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur. Volkan Bozkır’ın Genel Kurul’un bu yılki çalışmaları için belirlediği öncelikler arasında ‘kadınların hayat standartlarının ve haklarının güçlendirilmesi, hayatın tüm alanlarına eşit katılımlarının sağlanması ve toplumdaki statülerinin yükseltilmesi’nin de bulunmasını takdirle karşılıyoruz. Sayın Bozkır’a bu anlamlı çalışmasında gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.” (◊ ANKARA)

TBMM AÇILDI

- TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri, koronavirüs salgını nedeniyle maske taktı.





- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı TBMM’de Meclis Başkanvekili Celal Adan karşıladı.

Genel Kurul’a ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.

Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu giriş yaptı.



- 58 gün boyunca koronavirüs tedavisi gördükten sonra kısa bir süre önce yeniden sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, salona girdiğinde, vekiller alkışladı. Akbaşoğlu, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile de sohbet etti.

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ İZLEDİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Genel Kurul’a girişinde AK Parti, MHP ve İYİ Parti’li vekiller ayakta alkışlarken, CHP grubu ise ayağa kalkmadı.



- Özel oturuma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, komuta kademesi ve yüksek yargı mensupları katıldı.



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oturuma Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim’i davet etti. İbrahim, yeni yasama yılının açılışına davet edilip katılan tek büyükelçi oldu. Diğer ülkelerin büyükelçileri, koronavirüs salgını nedeniyle, yasama yılı açılışına davet edilmedi.





- Oturumu locadan takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metnini istedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, konuşma metnini, kendisi Akşener’e takdim etti.



‘ULUSLARARASI KURULUŞLAR İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİLER’

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı nedeniyle, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM idare amirleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de katıldı.



TBMM Başkanı Şentop, açış konuşmasında şunları söyledi: “Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası kuruluş iflas bayrağı çekmiştir. Bugün ağır ekonomik sorunlarla boğuşan ve Batı’nın sadakalarıyla yaşayan bazı küçük ülkelerin, tetikçi olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan, dünyada başka iki ülke arasında benzeri olmayan yakın bir ilişkiye sahiptir. 170 yılı aşkın seçim, 143 yıllık parlamento tarihi ve toplamda 90 yıla yaklaşan çok partili siyasi hayatı, Türkiye’yi farklı ve öncü kılmaktadır. Yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir.” TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vekiller ve Meclis çalışanlarına ikram edilen döneri kesti.