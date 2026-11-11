‘Küresel Sıfır Atık İttifakı’ tanıtılacak

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Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık.” Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman’ın eşi Zubaida Rahman ile de bir araya gelen Emine Erdoğan, bu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi: “Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı’nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya’da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik.”

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Görüşmelerde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı. COP31 kapsamında birçok programa katılması öngörülen Emine Erdoğan’ın 30’dan fazla devlet ve hükümet başkanının eşiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da ev sahipliği yapacak. Toplantıda, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017’de Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulması planlanan ‘Küresel Sıfır Atık İttifakı’ uluslararası kamuoyuna tanıtılacak. Emine Erdoğan, yarın Sıfır Atık Müzesi’nin açılışına katılacak.

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