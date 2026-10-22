Küresel PHP açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan açıklama: e-Devlet Kapısı'ndaki güvenlik incelemesi tamamlandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunan e-Devlet Kapısı'nda, kişisel verilerin korunması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrolleriyle olası riskler takip ediliyor. Kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor.

Gözden Kaçmasın Küresel çapta devlet siteleri geçici olarak kapatıldı Haberi görüntüle

KURUMLARA GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ ÇAĞRISI

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli yazılım sürümlerine geçmeleri çağrısını yineledi.

Haberin Devamı

Özellikle güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesi, gerekli güvenlik kontrollerinin tamamlanması ve güncellemelerin gecikmeksizin yapılmasının önemine işaret edildi.

Başkanlığın, ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleriyle koordinasyon içerisinde ulusal ölçekte güvenlik taramalarını ve teknik takip çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, dün PHP yazılımında "PHP2Shell" olarak adlandırılan kritik güvenlik açıklarına karşı ulusal ölçekte taramalar başlatıldığını duyurmuş, ilgili kurum ve kuruluşlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletildiğini açıklamıştı.

PHP NEDİR?

PHP, internet siteleri ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan, sunucu tarafında çalışan bir programlama dilidir. Açılımı “PHP: Hypertext Preprocessor” (hiper metin önişlemcisi) olan programlama dili, dinamik web sayfalarının oluşturulmasını, kullanıcı bilgilerinin işlenmesini ve veri tabanlarıyla iletişim kurulmasını sağlıyor. PHP ile hazırlanan kodlar sunucuda çalıştırılıyor ve elde edilen sonuçlar kullanıcının tarayıcısına gönderiliyor.

Haberin Devamı

PHP, özellikle içerik yönetim sistemleri, e-ticaret platformları, haber siteleri ve çevrim içi hizmetlerin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılıyor. Dünyanın en çok kullanılan içerik yönetim sistemlerinden WordPress'in temelinde de PHP bulunuyor. Dil, açık kaynaklı olması ve farklı işletim sistemleri ile web sunucularında çalışabilmesi sayesinde geliştiricilere esnek bir çalışma ortamı sunuyor.

PHP, kullanıcıların giriş yapabildiği sistemlerden çevrim içi ödeme altyapılarına, içeriklerin otomatik yayımlanmasından veri tabanındaki bilgilerin güncellenmesine kadar pek çok işlemin yürütülmesinde rol oynuyor. Düzenli olarak güncellenen dilin güvenli ve verimli kullanılabilmesi için geliştiricilerin güncel sürümleri tercih etmesi, yazılım açıklarını gidermesi ve gerekli güvenlik önlemlerini uygulaması gerekiyor.