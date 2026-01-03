Küresel ısınma yüzünden gribin de mevsimi değişti

Haberin Devamı

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde EKMUD Adana Günleri konferansı düzenlendi. Konferansa katılan Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, kış mevsiminde görülme sıklığı artan influenza virüsü ve COVID 19’la ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu:

BU SENE GEÇ KALDI

“Kapalı ortamlarda yakın temasa bağlı yayılımının artmasından dolayı, viral solunum yolu enfeksiyonları kış aylarında daha fazla görülüyor. Bunun başında da influenza geliyor. Aslında enfeksiyon hastalıklarının çoğu pek de mevsim tanımıyor. Ama her yıl bu enfeksiyonların ortaya çıktığı aylar var. Hem ülkemizde Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı var hem de dünyada influenza takip ediliyor. Sadece influenza değil, COVID 19, RSV ve diğer viral enfeksiyonların da ortaya çıktığı ve bittiği tarihler belirleniyor. İnfluenza da artık Türkiye’de görülmeye başlandı. Hatta küresel ısınmadan kaynaklı biraz geç de kaldı. Çünkü biz ülkemizde eskiden ekim ayında bu virüsü görmeye başlardık. Artık aralık ayının son haftalarına kaydı. Belki de ocak ayında daha sık göreceğiz.”

AĞIR BİR HASTALIK

İnfluenzanın aslında ağır seyreden bir hastalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Meltem Taşbakan, bu durumdan grip aşısıyla kolaylıkla korunmanın mümkün olduğunu belirterek, “Özellikle aralık ayının son haftaları ile ocak ve şubat aylarında bizi oldukça hırpalıyor. Çünkü bu bir soğuk algınlığı değil ve onunla karıştırılmaması lazım. İnfluenzada 39 derece ateş, ciddi kas ağrıları, yorgunluk olur. Tüm bu belirtiler bir hafta sürebilir. Bitti derken bitmeyen bir enfeksiyon da oluşturabiliyor. Üzerine bir bakteriyel enfeksiyon, zatürre, kalp kası iltihabı görülebiliyor ya da santral sinir sistemini tutabiliyor. Ancak tüm bunlardan grip aşısı ile korunabiliyoruz. Bu konuda şanslıyız. O nedenle riskli grupların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor” dedi.

COVID ARTIK PANDEMİ DEĞİL

Prof. Dr. Meltem Taşbakan, COVID 19 ile ilgili de son durumu paylaştı: “COVID 19’un başlangıcından bu yana çok fazla varyantı oldu. Artık bütün varyantları herkes öğrendi. Şu anda COVID görülüyor mu, evet görülüyor. Ama asla ilk hızındaki gibi değil, ağır seyretmiyor. Daha çok bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi karşımıza çıkıyor. COVID aşılarının da etkinliği sayesinde bugün artık pandemiyi atlatmış durumdayız.”