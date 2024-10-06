Küresel iş dünyası rotasını istanbul’da çizecek

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Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi, 14-16 Ekim’de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek. WCF Genel Konsey toplantısı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu toplantısının da gerçekleştirileceği zirveye 40’ın üzerinde ülkeden 700’e yakın iş insanının katılması bekleniyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyası liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

WCF ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geçen yıl yapılan seçimde Dünya Odalar Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından bu yıl da böyle bir zirveye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtirken, şunları söyledi: “Hem küresel ekonomi, hem de bölge coğrafyamız kritik bir süreçten geçiyor. İş dünyası olarak bir yandan jeopolitik riskleri yönetmeye çalışırken, diğer taraftan da yeni nesil ticari rekabete uyum sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir yandan iklim değişikliğine ilişkin düzenlemeler, diğer taraftan teknolojik değişim bizi daha önce alışık olmadığımız yeni bir küresel rekabet ortamına taşıyor. Bu kapsamda zirvenin ana temasını da ‘iklim değişikliği için işbirlikçi yaklaşım’ olarak belirledik. Yakında Brezilya’da B20 ve G20 Zirveleri var. Kasım’da Bakü’de COP29 zirvesi yapılacak. Bu zirvenin zamanlamasını da çok önemli görüyorum. İstanbul her zaman küresel ekonominin başkentlerinden biri oldu. Bu zirveyle İstanbul’un bu misyonunu daha önemli bir noktaya taşıyacağız.”

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, etkinliğin önemini vurgularken girişimcilere “uluslararası seviyede oda yöneticileri ve iş heyetleriyle önemli ağ oluşturma fırsatları için bağlantı kurmaya hazır olun” mesajı verdi.

ZİRVEDE NELER VAR?

Dünya Odalar Federasyonu'nun Avrupa ve Asya Zirvesi’nde, tüm dünyada iş dünyasının temsilcisi olan odalar; 24 Ekim’de Rio’da yapılacak B20 Zirvesi ve 11 Kasım’da Bakü’de başlayacak olan COP29 zirvesi öncesinde iklim değişikliği ile ilgili görüşlerine son halini verecek. Toplantıda, net sıfır emisyona doğru yol haritası, iklim teknolojileri ve inovasyon ile iklim değişikliğinin finansmanı konuları tartışılacak. Ayrıca Dünya Odalar Federasyonu bünyesinde faaliyete geçen Kadın Ağı’nın ilk zirvesi gerçekleştirilecek.

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İstanbul’daki etkinlikte dikkat çeken panel başlıkları ise: “Net Sıfıra Geçişi Hızlandırma Küresel İşbirliğinin Geliştirilmesi”, “Küresel Ekonomik Dönüşümü ve Değişimi Sürdürmede Odaların Rolü”, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Teknoloji Kullanımı ve Döngüsel Ekonomi”

Ve “İklim Finansmanın İyileştirilmesi ve Tedarik Zincirlerini Karbonsuzlaştırma” olacak.



Öte yandan kadınların odalardaki liderlik rollerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatların inceleneceği “Oda Temsilinde Kadınlar” temalı WCF Kadın Konsey Toplantısı da ses getirecek buluşmalardan birisi olacak.

Zirve kapsamında Türkiye’nin tanıtımı için sosyal etkinlikler de yapılacak.