Kürekle otoparktaki araçların camlarını kırmıştı! Yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Hamit Altıntop: Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiyeyi seçtiğini söylediHamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiye'yi seçtiğini söyledi"#Hamit Altıntop
Bill Gates bu sözlerle uyarmıştı Omicron itirafıBill Gates bu sözlerle uyarmıştı! Omicron itirafı#Omicron
Öğretmen, polis, hemşire, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli olduÖğretmen, polis, hemşire, vaiz... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu#Memur
Milyonların gözü Ankara’da… Kritik toplantı başladıMilyonların gözü Ankara’da… Kritik toplantı başladı#Kabine Toplantısı
Vaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktıVaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktı! #Koronavirüs
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdiCHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdi#CHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Bu veri ilk kez açıklandı TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...Bu veri ilk kez açıklandı! TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...#TURKOVAC
Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...#Güney Kore
Akılalmaz olay Anne karnındaki bebek öldü denilip alındı, ağlayınca...Akılalmaz olay! Anne karnındaki bebek 'öldü' denilip alındı, ağlayınca...#Adana
Çinden akılalmaz hamle Onun bile yapayını ürettiler... Gerçeğinden 5 kat sıcakÇin'den akılalmaz hamle! Onun bile yapayını ürettiler... Gerçeğinden 5 kat sıcak #Çin
Saadet zinciriyle 100 milyon liralık vurgunSaadet zinciriyle 100 milyon liralık vurgun!#Saadet Zinciri
Cebelitarık dünyada bir ilk olacak İlginç kripto para deneyi...Cebelitarık dünyada bir ilk olacak! İlginç kripto para deneyi...#Cebelitarık
10 yıl sonra gelen mucize doğum Bebek balina neden önemli10 yıl sonra gelen mucize doğum! Bebek balina neden önemli?#Balina
HABERLERGündem Haberleri

Kürekle otoparktaki araçların camlarını kırmıştı! Yakalandı

#Bursa#Otopark#Raif Pilavcılar

Bursa'da elindeki kürekle otoparktaki araçların camlarını kırarken görüntülenen Raif Pilavcılar, polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi, Tarihi İnkaya Çınar Ağacı’nın bulunduğu bölgede meydana geldi. Turizm bölgesindeki restoran ve kafelerin otoparkına elindeki kürekle gelen Raif Pilavcılar, kürekle park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparkta bulunan araçlara zarar veren Pilavcılar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kürekle otoparktaki araçların camlarını kırmıştı Yakalandı

Araçlarda hasar meydana gelirken, süpheli olay yerinden uzaklaştı. Araç sahipleri otoparka geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, araçlara zarar veren Pilavcılar’ı yakalayarak gözaltına aldı. Pilavcılar, ifadesinde otopark işletmecisi Halil U. ile husumetli olduğunu, ona zarar vermek için otoparktaki araçlara kürekle vurduğunu söyledi.

​Adliyeye sevk edilen Pilavcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Kürekle otoparktaki araçların camlarını kırmıştı Yakalandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Otopark#Raif Pilavcılar

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan