Kürek sörfü faciayla bitiyordu

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören 19 genç, hafta sonu aktivitesi olarak Stand Up Paddle (SUP / kürek sörfü) yapmak için dün 09.00 sıralarında Antalya Konyaaltı Sahili’ne geldi. Hazırlıklarını yapan gençler denize açılırken, bir süre sonra şiddetini arttıran rüzgâr nedeniyle açığa sürüklenmeye başladı. Saatte 57 kilometre hızla esen rüzgâr karşısında çaresizce sürüklenmeye başlayan gençler tüm çabalarına rağmen geri dönmeyi başaramadı. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı botlar hızla verilen konuma hareket etti. Ekipler yaklaşık 3 kilometre açıkta küreklerle birbirine tutunmuş vaziyetteki 10’u erkek, 9’u kadın toplam 19 SUP board yapan genci botlara aldı. Gençlere ekipler kendi kıyafetlerini giydirerek sıcak kalmalarına yardımcı oldu.

ÖNCE İKRAM SONRA CEZA

Botlara alınarak Antalya Yat Limanı’na getirilen 19 gence sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından sıcak içecek ikram edildi. Gençlere ve SUP kiralaması yapan firma hakkında Antalya Valiliği’nin 30 Haziran genelgesinde yer alan “Deniz ve hava durumu mutlaka gözetilerek faaliyetler icra edilecektir. 3 bofor (7-12 knot / 12-19 Km/h) üstündeki deniz ve hava durumlarında faaliyet icra edilmeyecektir” maddesi gereği tutanak tutularak cezai işlem uygulandı. Gençlerin Konyaaltı Sahili’nde kalan bireysel eşyaları ise polis ve sahil güvenlik eşliğinde alınarak getirilirken, haklarında tutulan tutanakları imzalayan gençler Yat Limanı’ndan ayrıldı.

AKILLI SAATİ KURTARDI

SUP board yaparken şiddetli rüzgâr nedeniyle açığa sürüklenen gençlerden Büşra Ünlü, sabah saatlerinde denize açıldıklarını belirterek, “Biraz rüzgâr vardı ama çok şiddetlenebileceğini düşünmedim. Telefonum da yanımda değildi. Biraz ilerleyince rüzgâr daha da artmaya ve şiddetlenmeye başladı ve beni açığa doğru sürüklemeye başladı. İlk başta etrafımda kimse yoktu, bir kişiyi gördüm sadece. Ona ‘Acil sahil güvenliği arar mısın’ derken akıllı saatim duymuş. Ve saatim ‘Tabi ki hemen sahil güvenliği arıyorum’ diyerek arama yaptı. Ben bilmiyordum bağımsız olarak aradığını” dedi.

Akıllı saatinin ekipleri aramasının ardından görevli ile saat üzerinde telefon görüşmesi yaptığını ve 15’ten fazla kişinin de rüzgârla sürüklendiğini öğrendiğini belirten Ünlü, “Açıkta olduğumu ve saatimden aradığımı söyleyerek yardım istedim. 15 kişi daha olduğunu onlardan olup olmadığımı sordular. Bağımsız tek başıma olduğumu söyledim. Yaklaşık 20 dakika sonra Sahil Güvenlik gelip kurtardı bizi” ifadelerini kullandı.