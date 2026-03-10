×
Kürecik'e konumlandırılacak Patriot'lar hangi ülkeden gelecek? CNN Türk detaylara ulaştı

#Patriot Savunma Sistemi#Malatya Kürecik#Hava Savunma
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırılacağını bildirdi. Yapılan açıklama sonrasında Patriot füzelerinin hangi ülkeden geleceği ve kullanım amacıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyordu. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova merak edilen ayrıntıları canlı yayında paylaştı.

Malatya Kürecik'e konuşlandırma süreci başlayan Patriot'ların hangi ülkeden geleceği, modeli ve kullanım amacı merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye'ye ilk kez Patriot'lar 1. Körfez Savaşı sırasında İspanya'dan getirilerek konuşlandırılmıştı. Ocak 2013'te Hollanda'dan getirilen Patriot'ların ise süresi doldu. 

Yeni Patriot'lar ise bir başka NATO müttefiki ülkeden getirilecek. Patriot füzelerinin hangi ülkeden geleceği ve kullanım amacıyla ilgili ayrıntılara CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova ulaştı.

İNCİRLİK'TEKİLERİN ÜST MODELİ

Canaova'nın verdiği bilgiye göre bilgilere göre Patriot'lar Malatya Kürecik’e Almanya’dan NATO’nun Ramstein Üssü’nden getirilecek. Bu Patriotlar, İncirlik’te bulunan ve 1. Körfez Savaşı'nda İspanya'dan  getirilen Patriot'ların daha üst modeli — Patriot PAC-3 modeli. Balistik füzeleri de engelleyebilecek kabiliyette en gelişmiş hava sistemi olarak tanımlanıyor.

Kürecike konumlandırılacak Patriotlar hangi ülkeden gelecek CNN Türk detaylara ulaştı

TÜM GÜNEYDOĞUYU KAPSAYACAK

Canaova'nın verdiği bilgiye göre bilgilere göre, sadece Kürecik’i korumayacak, İncirlik–Kürecik hattı üzerinde geniş bir alanı, Güneydoğu Bölgesi’ni kapsayacak. NATO müttefikleri ile iş birliği ve istişare içinde hareket edilmeye devam edilecek.

