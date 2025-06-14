'Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı' iddiasına yalanlama

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

'Kürecik radar üssünden İsrail’e bilgi aktarıldığı' iddiasının doğru olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kürecik Radar Üssü, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve milli çıkarları doğrultusunda kurulmuştur ve NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Kürecik Radar Üssü'nden elde edilen veriler, NATO prosedürleri kapsamında yalnızca NATO müttefiki ülkeler ile belirli çerçevede paylaşılmaktadır. Söz konusu radar üssünden elde edilen verilerin, NATO müttefiki olmayan İsrail ve benzeri ülkelerle paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir. Aksi yönde yürütülen kara propaganda, şayet bir gaflet ürünü değil ise ancak 5'inci kol faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek yıkıcı eylemlerdir. Buna ilaveten ülkemizin iç ve dış güvenliği ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin alenen paylaşılması TCK 217/A uyarınca da suçtur."

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'HERHANGİ BİR DESTEK ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Türkiye'nin İsrail'in Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmaya dönük faaliyetlerine karşı olduğu ve bu yöndeki eylemlerine herhangi bir destek vermesi asla söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada "Türkiye bu yaklaşımını, NATO içerisinde de sergilemekte ve İsrail'in NATO tatbikatlarına katılımına karşı da gerekli tavrı almaktadır." denildi.