Küre Dağları Milli Parkı'ndaki 3 katlı Seyir Terası'na ziyaretçi akını

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. 2000 yılında milli park ilan edilen, 37 bin 753 hektarlık Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park' unvanını aldı. Daha sonra da Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli park, geçen haziran ayında, 'Platin Yabanıl Sertifika Ödülü' aldı.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın'ın Ulus ilçesine 7 kilometre mesafedeki Aşağıköy köyünün zirvesinde bulunan 20 dönümlük arazide, Aşağıköy-Alpı Seyir Terası tamamlanarak, turistlerin ziyaretine açıldı. 700 rakımlı, 10 metre yüksekliğindeki 3 katlı seyir terasından Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Drahna Vadisi, Büyük Küre ve Küçük Küre geçişi görülebiliyor. İçerisinde 150 metrelik yürüyüş yolu bulunan seyir terasına hafta sonu gelenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekti. Bazı ziyaretçiler de manzara eşliğinde çay ve kahve içti.

'SEYİR TERASI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR'

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Seyir terasının yapım 2 hafta önce tamamlandı. 3 katlı seyir terasımızdan milli parkımızın hemen hemen bütün alanları görülebiliyor. Seyir terasına özellikle hafta sonu çok yoğun ziyaretçi geliyor. Bu bizim için önemli bir başlangıç. Biz, milli parkımızın ekoturizm konusunda gelişmesi için, doğaseverlerin buraya gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Seyir kulemiz artık milli parkımızın yeni cazibe merkezi olduğunu görüyoruz." dedi.