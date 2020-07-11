Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi

Ulus ilçesinde Ulukaya köyündeki mitolojik hikayeye göre, 'aşk tanrısı Eros'un, eşinin kendisini artık sevmediği düşüncesiyle intihar eden 'Selamnos'un bedenini dönüştürdüğü şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar, yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor. Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya Kanyonu, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından ‘doğal sit alanı’ ilan edildi. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta 10 metre genişliğinde bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelalenin altında 40-50 metrelik gölet bulunuyor. 2019 yılında 100 bin yerli ve yabancı turistin ağırlandığı şelaleye ilgi, her geçen gün artıyor.

Küre Dağları Milli Parkı'nın yanı sıra ilçenin en güzel noktalarından birinin de Ulukaya Şelalesi olduğunu söyleyen Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, “Ulukaya Kanyonu ve Ulukaya Şelalemiz bölgemizin eşsiz güzellikleri arasında yer almaktadır. Şelalemizin tanıtımını yapmak için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Doğa kenti Ulus markası adı altında mutlaka Ulukaya Şelalesi'nin de büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Burada her yıl büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Pandemi salgınından sonra turist yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Herkesi şelalemizi görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Ankara’dan ailesiyle birlikte şelaleyi ziyaret gelen Cengiz Han Emre, “Burası çok güzel ve muhteşem ötesi bir yer, şelaleye ilk kez geliyoruz. Hiç bilmiyorduk. Harika bir yer herkese gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

Burdur’dan gelen Fevzi Uludoğan, “Buraya ilk kez geliyoruz. Hakikaten doğa harikası bir yer, biz de buraya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Mutlaka görülmesi gereken bir yer, herkese tavsiye ederim“ diye konuştu.